Упрастите вырождение и найдите его значение: а)37+m при p = 148;213; б)427-j-167 при j=59;260.
Математика
Упрастите вырождение и найдите его значение: а)37+m при p = 148;213; б)427-j-167 при j=59;260.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) если р=148, то 37+148=185 если р=213, то 37+213=250 б) если j=59, то 427-59-167=260-59=201 если j=260,то 427-260-167= 260-260=0
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