Земельное владение , передаваемое по наследству-

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Земельное владение , передаваемое по наследству-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да передаётся по наследству
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