Земельное владение , передаваемое по наследству-
История
Земельное владение , передаваемое по наследству-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да передаётся по наследству
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