Сообщение на тему удобрения минеральные и органические

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Органические удобрения применение. Лучший вид полных удобрений. Важной составной их частью является гумус - вещество, восcтанавливающие структуру почвы, улучшающее её поглотительную способность, воздушный и водяной режим, активизирующее деятельность микрофлоры. Органические удобрения обогащают почвы макро- и микроэлементами, витаминами. Навоз-(смешанный, свиной, овечий, конский, крупного рогатого скота) - основное органическое удобрение. В 20 тоннах навоза содержится: азота - 100 кг, фосфора - 50 кг,калия - 120 кг. Наиболее эффективно использовать навоз в свежем виде осенью (октябрь, ноябрь) под перекопку почвы, перед посадкой деревьев и для удобрения растений в приствольных канавках. Если навоз завезён весной или летом, его следует обязательно укрыть настом земли 15-20 см. Перегной - перепревший навоз, лучший вид органического удобрения для подкормки растений. Птичий помёт - наиболее концентрированный вид органических удобрений. Содержит азота 2-3%, фосфора 1.5-2%, калия 1%. Под одно дерево вносят 3-5 кг. вещества. Фекалии - содержат много азота и фосфора, мало калия. Лучше всего вносить осенью (не сбраживая) в приствольные канавки и сразу же урывать слоем земли 10-12 см. Под одно дерево 5-6 кг. Компост - органическое удобрение, получаемое из всевозможных отходов: ботва растений, солома, бумага, листья, старые консервные банки, мелкие ветки, пищевые отбросы, гнилые овощи и картофель, бытовой и мелкий строительный мусор - всё кроме стекла, кирпича, плёнки, падалицы фруктов. Для компостирования отходов в конце участка роют яму размером 0.7-0.8 м, обязательно с деревянной крышкой. Некоторые садоводы-любители часто компостируют отходы следующим образом: в междурядьях сада или винограда роют канаву глубиной 30 см., на ширину лопаты укладывают в неё собранные за день отходы и тут же засыпают землёй, продолжая удлинять канаву. Минеральные удобрения. Особенностью минерального удобрения растений является повышенная их потребность в азоте и пониженная в фосфоре (4:1); вынос калия также велик, но его много содержится в глине, недостаток ощущается в песчаной почве. Обозначения основных элементов и соединений: азотные -N, фосфорные - P2O5, калийные - K2O, полные или комплексные минеральные удобрения NPK, к макроэлементам также относятся кальций, магний, железо и сера, к микроэлементам - цинк, молибден, марганец, бор, медь.