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Перевод текста строчно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю, что вы все учите английский! Считаете ли вы его трудным? Нет, не особо! Я считаю учить языки весело! И я могу выучить его быстро!
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