ИСТОРИЯ !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗАДАНИЕ: ПРИДУМАТЬ 10 ВОПРОСОВ § 3. Возникновени?? и распад империи Карла Великого!!! пожалуйста не берите с интернета ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1. какие три государства возникло после распада Империи? 2. В каком документе говорилось о делении Империи? 3.между кем была разделена? 4.в каком году Карл стал Императором? 5.в каком году был издан Верденский договор. 6.какие современные территории занимала Империя? 6.какая война при Карле была самая продолжительная и жестокая? 7.когда умер император? 8.какое жестокое действие он совершил с зачиншиками мятежа (саксами) 9. какое из 3 государств развивалось быстрее? 10.как по-другому называлась Империя?