Укажите наименьший общий знаменатель для дробей 1|6 и 3|8 а) 8 б) 16 в) 24 г) 48

Математика

Укажите наименьший общий знаменатель для дробей 1|6 и 3|8 а) 8 б) 16 в) 24 г) 48

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