Укажите наименьший общий знаменатель для дробей 1|6 и 3|8 а) 8 б) 16 в) 24 г) 48
Математика
Укажите наименьший общий знаменатель для дробей 1|6 и 3|8 а) 8 б) 16 в) 24 г) 48
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Гость:
Ответ в 24 т.к 24 делиться и на 6 и на 8
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