Информатика 3 класс паутова бененсон страница 29 задание 28. Как решить???
Информатика
Информатика 3 класс паутова бененсон страница 29 задание 28. Как решить???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысла от написанного выше ноль. как мы тебе поможем решить?! или по-своему все 11 каждый учится по гребанной тетради по информатике за 3 класс?! логика, аууу
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