Какое значение для человечества имеют открытия Марии Склодовской-Кюри?? Какими свойствами характера должен обладать настоящий ученый?

Гость: Гость:

Мария Складовская-Кюри - великий математик. Ей принадлежат математические открытия, продвинувшие науку вперед. Ученый должен быть интеллектуально развитым, с пытливым умом, желанием самосовершенствоваться, упорным в достижении поставленных целей, аналитическим складом мышления, способным абстрагироваться и увидеть проблему с различных сторон.