Какое значение для человечества имеют открытия Марии Склодовской-Кюри?? Какими свойствами характера должен обладать настоящий ученый?
История
Какое значение для человечества имеют открытия Марии Склодовской-Кюри?? Какими свойствами характера должен обладать настоящий ученый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мария Складовская-Кюри - великий математик. Ей принадлежат математические открытия, продвинувшие науку вперед. Ученый должен быть интеллектуально развитым, с пытливым умом, желанием самосовершенствоваться, упорным в достижении поставленных целей, аналитическим складом мышления, способным абстрагироваться и увидеть проблему с различных сторон.
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