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4)5)6)7) do или does помогите пожалуйста
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4)5)6)7) do или does помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 - do, 5 - do, 6 - why, 7 - what
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