4)5)6)7) do или does помогите пожалуйста

Английский язык
4)5)6)7) do или does помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 - do, 5 - do, 6 - why, 7 - what 
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