Можно про оленя тундры

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Северный олень - житель Крайнего Севера. Ему не страшны ни сильные морозы, ни глубокие снега. У него замечательная шерсть - густая, мягкая. Особенно тёплая она становится в зимние месяцы, когда наступают морозы и бушуют метели.Копыта северного оленя особенные. Они широкие да ещё могут раздвигаться, как растопыренные пальцы. И олень ходит, не проваливаясь, по снегу или болоту.Но края копыт ещё и крепкие, острые. Это очень важно! Копытами, как лопатами, северный олень раскапывает, разгребает снег, чтобы добраться до вкусного мха. Этот олений мох называется "ягель".Ещё олени - прекрасные пловцы. Они легко переплывают широкие холодные реки и морские проливы.Главное украшение северных оленей - их большие ветвистые рога. И вырастают они не только у самцов, но и у самок - олених.Каждый год олени меняют старые рога на новые. У малышей - оленят тоже есть рожки, только маленькие, больше похожие на веточку или спицу.А ещё олени дают вкусное молоко. Северные олени - путешественники. Огромные стада кочуют по тундре, совершая большие переходы. А во главе стада идёт вожак - самый опытный и сильный олень.Но вот наступает короткое северное лето. Лёд на морях тает, вода отступает... И олени спешат к морскому берегу, несмотря ни на какие преграды.Оленей привлекает морская вода. Ведь соль для животных необходима. А в обычном корме - траве, ветках, мхе - её очень мало. Без соли олень может погибнуть.Весной рождаются оленята. Когда они ещё совсем маленькие, мама - олениха в случае опасности отбегает от них в сторону: оленёнок замирает, прижимается к земле, вытягивает шею: рядом пройдёшь - не заметишь.И хотя северные олени много путешествуют, они любят полежать, подремать. Особенно на ровном льду замёрзшего озера. Никакой хищник незаметно не подберётся. А главный враг северных оленей - это волк.Летом олени бегают, высунув язык. Так олени потеют, охлаждаются.Дети ждут подарков от Деда Мороза. Он привозит их... на оленьей упряжке!