Помогите пожалуйста очень надо !!!!!! К какому уровню языка относятся такие языковы?? единицы , как звук , слог , ударение ?

Русский язык

Помогите пожалуйста очень надо !!!!!! К какому уровню языка относятся такие языковы?? единицы , как звук , слог , ударение ?

Автор: Гость