Помогите пожалуйста очень надо !!!!!! К какому уровню языка относятся такие языковы?? единицы , как звук , слог , ударение ?
Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо !!!!!! К какому уровню языка относятся такие языковы?? единицы , как звук , слог , ударение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук,слог и ударение относят к фонетике
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