Помогите!!! #211 очень надо!!!!
Математика
Помогите!!! #211 очень надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99 - наибольшее двузначное число, другое - равно разности между наибольшим трехзначным и наибольшим двузначным числами - 999 - 99 = 900 третье - наименьшее трехзначное число - 100 2645 - (99 + 900 + 100) = 1546
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