Если стальной шарик проходящий сквозь стальное кольцо нагреть.Что будет если наг??еть до одинаковой температуры шаррик и кольцо

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Отверстие в кольце станет шире. Это легко показать, если представить, что кольцо не имеет отверстия и представляет собой диск. Центральная часть (добавленая нами) расширяется вместе с кольцом так же, как и расширялась бы отдельно от него, а значит отверстие становится шире