Периметр равен 18 см, боковая сторона (ав)=6 см. Найти АС И ВС(боковая сторона и осова??ие) равнобеденный треугольник
Геометрия
Периметр равен 18 см, боковая сторона (ав)=6 см. Найти АС И ВС(боковая сторона и осова??ие) равнобеденный треугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как АВС равнобед. то АВ=ВС=6, 6+6=12. 18-12=6 ответ: АС=6 см ВС=6 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если стальной шарик проходящий сквозь стальное кольцо нагреть.Что будет если наг??еть до одинаковой температуры шаррик и кольцо
История
ИСТОРИЯ !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗАДАНИЕ: ПРИДУМАТЬ 10 ВОПРОСОВ § 3. Возникновени?? и распад империи Карла Великого!!! пожалуйста не берите...
Математика
Русский язык