Найдите разность 1) 8т 6ц 25кг - 4т 8ц 74кг 2) 16час 26мин - 9 час 52 мин 3) 10 мин 4 сек - 5 мин 40 сек
Математика
Найдите разность 1) 8т 6ц 25кг - 4т 8ц 74кг 2) 16час 26мин - 9 час 52 мин 3) 10 мин 4 сек - 5 мин 40 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3тонны 7 ц 51 кг 2)6ч 74 мин 3)4 мин 24 сек
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