Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2

Математика

Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2

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