Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2
Математика
Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У куба 6 граней , а значит повхность одной грани = 54/6=9см ^2 строна куба = 3см 3*7 * 3*6 * 3*4 = 4536 см^3
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