Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2

Математика
Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугольного прараллелепипеда, если поверхность одного кубика 54см2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У куба 6 граней , а значит повхность одной грани = 54/6=9см ^2 строна куба = 3см 3*7     *      3*6      * 3*4   = 4536 см^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Сообщение на тему удобрения минеральные и органические
Ответить
Математика
Найдите разность 1) 8т 6ц 25кг - 4т 8ц 74кг 2) 16час 26мин - 9 час 52 мин 3) 10 мин 4 сек - 5 мин 40 сек
Ответить
Английский язык
Перевод текста строчно
Ответить
Информатика
Определить, сколько из n заданных точек принадлежат графику функции y=|x|
Ответить
Геометрия
Периметр равен 18 см, боковая сторона (ав)=6 см. Найти АС И ВС(боковая сторона и осова??ие) равнобеденный треугольник
Ответить