Помогите с 8 ,плизз!!!

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Помогите с 8 ,плизз!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Neither can I 4.Neither do I 5. So do I 6. So will I 7. So have I 8.So can I 9. So am I 10. Neither do I 11. So have I 12. So do I
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