Помогите номер 130 подобрать антонимы

Русский язык
Помогите номер 130 подобрать антонимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где фотография данного номера? Прошу прикрепить фото
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