Сказка украинская про осень
Українська література
Сказка украинская про осень
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Гость:
Веселе літо пролетіло. Ось і настала осінь. Прийшла пора збирати врожай. Ваня і Федя копають картоплю. Вася збирає буряк і моркву, а Феня квасоля. У саду багато слив. Віра і Фелікс збирають фрукти і відправляють їх у шкільну їдальню. Там всіх пригощають стиглими і смачними фруктами.
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