Вставить пропущенные буквы. Объяснить их написание.
Русский язык
Вставить пропущенные буквы. Объяснить их написание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТрАва,кОльцо,Окно,зЕмля,рЕка,зИма,вЕсна,вОда,дрОва,стрАна,плЕчо. а больше ничего объяснять не надо.
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