Словообразовательный разбор слов: грамотность, дыхание, счастливый, желтеть, шелковистый
Русский язык
Словообразовательный разбор слов: грамотность, дыхание, счастливый, желтеть, шелковистый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
словообразовательный разбор слов: грамотность ← грамотный(+ ость)←грамота(+ н) , дыхание ←дышать(+ ние) х\ш счастливый ←счастье(+ лив), желтеть ← желтый (+е), шелковистый ← шелковый( +ист)←шелк(+ов)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Биология
Литература