Словообразовательный разбор слов: грамотность, дыхание, счастливый, желтеть, шелковистый

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Словообразовательный разбор слов: грамотность, дыхание, счастливый, желтеть, шелковистый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
словообразовательный разбор слов:  грамотность  ← грамотный(+ ость)←грамота(+ н) , дыхание ←дышать(+ ние) х\ш  счастливый  ←счастье(+ лив), желтеть ← желтый (+е), шелковистый ← шелковый( +ист)←шелк(+ов)
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