Найти периметр параллелограмма если известна одна сторона ц д 8

Гость: Гость:

Пусть х это сторона АВ, тогда и сторона СД тоже х т.к она лежит напротив АВ по усл. Сост. урав. х+х=8 2х=8 х=8:2 Х=4 Значит АВ и СД= 4 см; Вс =8см, значит и АД= 8см т.к лежит напротив ВС; Р=АВ+СД+Вс+АД=4см+4см+8см+8см=24см.