Поезд двидется прямоленейно со скоростью 15 м\с . какой путь пройдёт он за 10 с тормо??ения , происходящего с ускорением 0,5 м\с в квадрате
Физика
Поезд двидется прямоленейно со скоростью 15 м\с . какой путь пройдёт он за 10 с тормо??ения , происходящего с ускорением 0,5 м\с в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость vo= 15м/c время t=10с ускорение a= - 0.5 м/с2 S = vot + at^2 / 2 S = 15 * 10 - 0,5 * 10 * 10 / 2 = 125 метров.
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