Поезд двидется прямоленейно со скоростью 15 м\с . какой путь пройдёт он за 10 с тормо??ения , происходящего с ускорением 0,5 м\с в квадрате

Физика

Поезд двидется прямоленейно со скоростью 15 м\с . какой путь пройдёт он за 10 с тормо??ения , происходящего с ускорением 0,5 м\с в квадрате

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