Каковы функции ядра , вакуолей?

Биология
Каковы функции ядра , вакуолей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядрышко ￼ Сферической или неправильной формы Принимает участие в синтезе белка Вакуоль ￼ Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль
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