6,28n-2,8n=36,54 помогите

Математика
6,28n-2,8n=36,54 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,28n-2,8n=36,54 3,48n=36,54 n=36,54:3,48 n=3654:348 n=10,5
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