Переведите текст упражнения

Гость: Гость:

Сэди былa самым младшим ребенком в семье с большим количеством талантов. Ее папа был чемпион Пиг Коллин. Ее мама шила отлично. Ее брат, Бастэр, мог стоять на голове. Ее сестра, Кларисса, могла петь лучше, чем птица солнечным утром в мае. Сэди любила придумывать истории в своей голове, но она была застенчива и не делилась ими ни с кем. Одним летним днем ​​Сэди сидела возле дома. Она была расстроена. - Что тебя беспокоит, Сэди? - спросила бабушка. - Каждый делает вещи лучше, чем я, - сказала Сэди. - Я думаю, что ты пока что не нашла свой дар, - сказала бабушка. - - Это какой дар? - спросила Сэди. - У каждого есть дар, - объяснила бабушка. - Что то, что делает нас особенными. Ты свой таналт еще не нашла. - А как я его найду? - спросила Сэди. - Загляни внутрь себя, - сказала бабушка. - А как я узнаю, что я его нашла?