Стадион - это сооружение для проведения спортивных соревнований. Обычно стадион включает большое поле, вокруг которого устроены беговые дорожки для соревнований по бегу и спортивной ходьбе. Пространство внутри беговой дорожки ч...
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Стадион - это сооружение для проведения спортивных соревнований. Обычно стадион включает большое поле, вокруг которого устроены беговые дорожки для соревнований по бегу и спортивной ходьбе. Пространство внутри беговой дорожки часто используется как футбольное поле. Здесь также могут проводиться соревнования по метанию копья, диска и молота. Вокруг поля ступенчато расположены места для зрителей. Какие орфограммы встречаются в словах ? 1) Безударные гласные. 2) Парные зв. и гл. согласные. 3) Проверяемые орфограммы. 4) Непроверяемые орфограммы. Записи по 2-3 слова. Поморие пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю 1)безударные гласные и 3) проверяемые орфограмы
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