По щучьему велению,Что произошло в начале сказки?чем сказка закончилась?

Гость: Гость:

В начале: Емеля ничего не хотел делать, потом его послали воды взять и он там нашел щуку, которая исполняла ему все желания. Позже он пожелал, чтобы царская дочь в него влюбилась, а он превратился бы в красавца. И царь его на пире в честь свадьбы не узнал и спросил, кто он. Она ответил что Емеля и пир продолжился и... в конце: Емеля женился на Марье-царевне и стал править царством.