Найдите значение выражения 6x-8y, при x=2, y=4.
Алгебра
Найдите значение выражения 6x-8y, при x=2, y=4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3-8*4 18-32=-14 ответ:-14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
1 Our dog ran away while I to Sarah. a talk b talked c was talking 2 We were in the gardenwhen it to rain. a was started b started c wasstarting 3 ...
Английский язык
Физика
Применение ремней безопасности снижает смертельные исходы при автокатастрофах на 85% как это объяснить исходя из явления инерции
Обществознание