Роль ценностей в жизни человека и общества

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Совершенствование сущностных сил человека происходит в процессе его целенаправленной деятельности. Деятельность– это способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека. Именно творческо-преобразующее отношение к окружающему миру принципиально отличает деятельность человека от активности животного. Человек адаптируется к природной среде не путем перестройки собственного организма, как это делают животные, а посредством создания искусственной среды своего существования. Такое приспособление человека к условиям среды обусловлено сознательной, целеполагающей деятельностью человека, в процессе которой он использует орудия труда, изготовленные им с помощью ранее созданных средств. В то время как животные в своей целесообразной, инстинктивной активности для воздействия на природные условия могут использовать только органы своего тела или, в крайнем случае, орудия, данные им природой. Другими словами, в отличие от творческой, созидательной деятельности человека, активность животного носит потребительский характер. Животное не создает ничего нового по сравнению с тем, что дано природой. Деятельность человека, как и активность животного, является способом, посредством которого они удовлетворяет свои потребности. Но потребности человека намного богаче и разнообразнее, ибо в деятельности человек проявляет себя всесторонне: он познает и преобразует окружающую его природу, создает культуру как оптимальную среду своего существования и развития, формирует художественно-эстетическое отношение к миру, оценивает свое поведение с точки зрения общепринятых традиций, норм, идеалов. В целях своего развития человек вынужден удовлетворять не только биологические, но и неразрывно связанные с ними социальные и духовные потребности.