Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на втором участке пути
Физика
Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на втором участке пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+х)/2=8 12+х=16 х=16-12=4 км/ч
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