Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на втором участке пути

Физика

Велосипедист проехал Первую половину пути со скоростью 12 километров час средняя ??корость на всем пути 8 километров час Чему равна его скорость на втором участке пути

Автор: Гость