Найдите два решения данного неравенства. Очень срочно. у+х^2-5gt;0

Алгебра
Найдите два решения данного неравенства. Очень срочно. у+х^2-5gt;0
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