Какие регионы лидируют по производству хим.продукции?Чем это можно обьяснить?
География
Какие регионы лидируют по производству хим.продукции?Чем это можно обьяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поволжье и Волго-Вятский. Объясняется выгодным ГП между источниками сырья и основными потребителями
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