Принятие " конституции" папского государства?
История
Принятие " конституции" папского государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 августа 1967 г он был принят
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