Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?

Окружающий мир

Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?

Автор: Гость