Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?
Окружающий мир
Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все из вышеперечисленнного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания 2)Одна из оболоче?? Земли, состав строение и энергетика который в существенных че...
Русский язык
Объяснить написание не в предложении Нескошенные луга так душисты, что с не привы??ки туманится и тяжелеет голова.
Математика