Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?

Окружающий мир
Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?
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