1)Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания 2)Одна из оболоче?? Земли, состав строение и энергетика который в существенных чертах определенны совокупной деятельностью живых организмов

Биология

1)Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания 2)Одна из оболоче?? Земли, состав строение и энергетика который в существенных чертах определенны совокупной деятельностью живых организмов

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