1)Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания 2)Одна из оболоче?? Земли, состав строение и энергетика который в существенных чертах определенны совокупной деятельностью живых организмов

Биология
1)Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания 2)Одна из оболоче?? Земли, состав строение и энергетика который в существенных чертах определенны совокупной деятельностью живых организмов
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Гость:
1) Экология 2) Биосфера
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