Объяснить написание не в предложении Нескошенные луга так душисты, что с не привы??ки туманится и тяжелеет голова.
Русский язык
Объяснить написание не в предложении Нескошенные луга так душисты, что с не привы??ки туманится и тяжелеет голова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном предложении не пишется вместе с причастие потому что нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом "а"
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