Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет две целых одна четвертая км/ч, а собствен...
Математика
Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет две целых одна четвертая км/ч, а собственная скорость теплохода - двадцать две целых одна третия км/ч?
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