Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет две целых одна четвертая км/ч, а собствен...

Математика

Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет две целых одна четвертая км/ч, а собственная скорость теплохода - двадцать две целых одна третия км/ч?

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