Что такое склонение и какие они бывают
Русский язык
Что такое склонение и какие они бывают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Склонение-изменение именных частей речи. Существует три вида склонений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против теч...
Физика
Какое количество льда следует добавить в стакан с водой, чтобы охладить её от температуры 50 °C до температуры 10 °C? Объем воды в стакане 250 мл. ...
Окружающий мир
Как человек использует богатства земных кладовых? Варианты ответа. В строительст??е, в качестве топлива, в пищу, для изготовления украшений?