Помогите пожалуйста ответить на вопросы! (50 Баллов)

Литература
Помогите пожалуйста ответить на вопросы! (50 Баллов)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они спорили о вселенной и о солнце кто вокруг чего вертится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Який об'єм метану спалили якщо виділився карбон 4 оксид масою 11г . якій кількості р??човини відповідає такий обєм?
Ответить
Русский язык
Что такое склонение и какие они бывают
Ответить
Математика
Теплоход шел 3 часа против течения и одна целая три пятых по течению реки. На сколь??о километров меньше прошел теплоход по течению, чем против теч...
Ответить
История
Назовите причины революций в Германии и Венгрии.какими были их итоги?
Ответить
Физика
Какое количество льда следует добавить в стакан с водой, чтобы охладить её от температуры 50 °C до температуры 10 °C? Объем воды в стакане 250 мл. ...
Ответить