Если у меня был робот что я его научил это очень срочно пожалуйста

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Если у меня был робот что я его научил это очень срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы научил его всем урокам, и он бы делал за меня домашку, научил бы убираться  по дому. Наливать чай когда мне лень. Поливать цветы. Выгуливать собаку (если есть) . Ходил вместо меня в школы и потом мне рассказывал о чём говорили. Читал бы книги. 
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