Сочинение на тему "Чудный собор"-пишите только сами пожалуйста.спасибо

Гость: Гость:

На фоне беззвездного чернильно-черного ночного неба роскошный собор выглядит еще величественнее, чем при свете дня. Большие темно-синие купола из-за подсветки снизу переливаются всеми оттенками синего и сапфирового цветов, они будто бы светятся изнутри, как всевидящее око ангела, наблюдающего с небес за грешной землей. Один из белоснежных фасадов, расписанный ликами ангелов и Иисуса, также, как и купола, подсвечен снизу, вследствие чего создается впечатление легкости, эфемерности строения, такой святой иллюзии, призванной подарить покой и укрепить веру во Всевышнего. Когда смотришь на собор вблизи и снизу вверх, кажется, что он парит в воздухе, будто зависший между двумя царствами – земным и небесным. Золотые кресты на куполах хорошо освещены только снизу, а верхняя их часть из-за недостаточного освещения словно постепенно растворяется в бархате темноты