Продолжите фразы до 14 лет подросток ещё не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут ... только если можно что-нибудь заумное скажите
Обществознание
Продолжите фразы до 14 лет подросток ещё не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут ... только если можно что-нибудь заумное скажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ездить на велосипеде по проезжей дороге
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