Продолжите фразы до 14 лет подросток ещё не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут ... только если можно что-нибудь заумное скажите

Обществознание

Продолжите фразы до 14 лет подросток ещё не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут ... только если можно что-нибудь заумное скажите

Автор: Гость