373 решите пожалуйста

Математика
373 решите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы А и В измеряйте сами, но в сумме они должны дать 90 градусов, а угол С всегда будет 90 градусов
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