373 решите пожалуйста
Математика
373 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы А и В измеряйте сами, но в сумме они должны дать 90 градусов, а угол С всегда будет 90 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Продолжите фразы до 14 лет подросток ещё не имеет права... несовершеннолетние с 14 лет могут ... только если можно что-нибудь заумное скажите
Русский язык
Пожалуйста придумать и записать 2 предложения которых соединяет союз и,соединяет однородные сказуемые и записать 2 простых предложения