Перечислить исторические периоды
История
Перечислить исторические периоды
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* Первобытное общество (на Ближнем Востоке — до ок. 3000 года до н. э. ) * Древний мир (в Европе — до 476 года н. э. ) * Средние века (476—1640-е) * Новое время (1640—1918) * Новейшее время (1918—наши дни)
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