Перечислить исторические периоды

Гость: Гость:

* Первобытное общество (на Ближнем Востоке — до ок. 3000 года до н. э. ) * Древний мир (в Европе — до 476 года н. э. ) * Средние века (476—1640-е) * Новое время (1640—1918) * Новейшее время (1918—наши дни)