Помогите решить пожалуйста #229

Математика
Помогите решить пожалуйста #229
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24*11)+(96:3)= 264+32=296 510-(236+128)=146 (27+13)*(52-22)=40*30=1200 (31+29):30=60:30=2
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