Помогите пожалуйста.Всё как положено Дано;Найти;Решение. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что информационное сообщение о номере шарика несёт 3 битов информации. Определите количество шариков в м...

Информатика

Помогите пожалуйста.Всё как положено Дано;Найти;Решение. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что информационное сообщение о номере шарика несёт 3 битов информации. Определите количество шариков в мешочке.

Автор: Гость