Помогите пожалуйста.Всё как положено Дано;Найти;Решение. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что информационное сообщение о номере шарика несёт 3 битов информации. Определите количество шариков в м...
Информатика
Помогите пожалуйста.Всё как положено Дано;Найти;Решение. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что информационное сообщение о номере шарика несёт 3 битов информации. Определите количество шариков в мешочке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 3 бита на 1 шарик Найти: количество шариков Решение: 2^3=8 (^ значок степени) Ответ: 8 шариков в мешочке.
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