В столовой продается 3 вида супов, 7 видов салатов и 5 видов горячих. Сколько сущест??ует различных обедов, состоящих из супа, салата и горячего
Математика
В столовой продается 3 вида супов, 7 видов салатов и 5 видов горячих. Сколько сущест??ует различных обедов, состоящих из супа, салата и горячего
Ответ(ы) на вопрос:
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3*5*7=105 Ответ:105 видов.
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