Ка решить правильно?во это уровнеия 17y+2y-5=52
Математика
Ка решить правильно?во это уровнеия 17y+2y-5=52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17у+2у-5=52 19у-5=52 19у=52+5 19у=57 у=57:19 у=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
На экзамене 40 билетов, Саша не выучил 2 из них. Найдите вероятность того, что ему по??адётся выученный билет
Математика
Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический мар...
Математика