Ка решить правильно?во это уровнеия 17y+2y-5=52

Математика
Ка решить правильно?во это уровнеия 17y+2y-5=52
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17у+2у-5=52 19у-5=52 19у=52+5 19у=57 у=57:19 у=3
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