Решить уравнение 48:25=0,2x:1/6

Математика
Решить уравнение 48:25=0,2x:1/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 :25 = 0,2х :  1/6 25*0,2х  = 48/1  *  1/6 5х = 8 х= 8/5  х= 1  3/5 =1,6 проверим: 48 : 25  =  0,2  *  1,6  : 1/6 1,92  =  0,32   :  1/6 1,92 =  32/100  *  6/1 1,92 = 192/100 1,92 = 1,92
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