Решить уравнение 48:25=0,2x:1/6
Математика
Решить уравнение 48:25=0,2x:1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 :25 = 0,2х : 1/6 25*0,2х = 48/1 * 1/6 5х = 8 х= 8/5 х= 1 3/5 =1,6 проверим: 48 : 25 = 0,2 * 1,6 : 1/6 1,92 = 0,32 : 1/6 1,92 = 32/100 * 6/1 1,92 = 192/100 1,92 = 1,92
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